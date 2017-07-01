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    «Зенит» может переключиться на защитника «Интера» Мурильо

    Теги Зенит Интер Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Джейсон Мурильо

    «Зенит» вновь рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Интера» Джейсона Мурильо, сообщает Sky Sport Italia. 

    Петербургский клуб вернулся к этому варианту после отказа от защитника «Ромы» Костаса Маноласа

    Переговоры могут начаться в ближайшее время, так как главный тренер «Зенита» Роберто Манчини намерен усилить защиту.

    В минувшем сезоне Мурильо провел 27 матчей в серии А. Всю статистику игрока можно посмотреть здесь.  

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