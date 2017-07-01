«Зенит» может переключиться на защитника «Интера» Мурильо

вновь рассматривает возможность приобретения центрального защитника Джейсона Мурильо, сообщает Sky Sport Italia.

Петербургский клуб вернулся к этому варианту после отказа от защитника «Ромы» .

Переговоры могут начаться в ближайшее время, так как главный тренер «Зенита» намерен усилить защиту.

В минувшем сезоне Мурильо провел 27 матчей в серии А. Всю статистику игрока можно посмотреть здесь.