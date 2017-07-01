«Челси» договорился о покупке Рюдигера за 33 млн евро плюс 5 млн бонусов

договорился с «Ромой» о приобретении центрального защитника .

Сумма трансфера составит 33 миллиона евро. Еще 5 миллионов римляне могут получить в виде бонусов, сообщает Sky Sport Italia.

Рюдигер пройдет медицинский осмотр, необходимый для подписания контракта с «Челси», в понедельник или вторник.

Зарплата футболиста в новой команде составит 77 тысячи фунтов в неделю.