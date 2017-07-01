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    «Челси» договорился о покупке Рюдигера за 33 млн евро плюс 5 млн бонусов

    Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Антонио Рюдигер

    «Челси» договорился с «Ромой» о приобретении центрального защитника Антонио Рюдигера

    Сумма трансфера составит 33 миллиона евро. Еще 5 миллионов римляне могут получить в виде бонусов, сообщает Sky Sport Italia. 

    Рюдигер пройдет медицинский осмотр, необходимый для подписания контракта с «Челси», в понедельник или вторник. 

    Зарплата футболиста в новой команде составит 77 тысячи фунтов в неделю. 

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