«Челси» договорился о покупке Рюдигера за 33 млн евро плюс 5 млн бонусов
«Челси» договорился с «Ромой» о приобретении центрального защитника Антонио Рюдигера.
Сумма трансфера составит 33 миллиона евро. Еще 5 миллионов римляне могут получить в виде бонусов, сообщает Sky Sport Italia.
Рюдигер пройдет медицинский осмотр, необходимый для подписания контракта с «Челси», в понедельник или вторник.
Зарплата футболиста в новой команде составит 77 тысячи фунтов в неделю.
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