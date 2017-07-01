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    С 1 июля стоимость выкупа Неймара у «Барселоны» увеличилась до 222 млн евро

    Теги Барселона примера Испания бизнес Неймар

    С 1 июля стоимость выкупа Неймара у «Барселоны» увеличилась с 200 до 222 млн евро. Данное условие было прописано в контракте игрока. 

    Согласно данной опции, при выплате такой компенсации «Барселона» не может возражать против перехода 25-летнего бразильца в другой клуб.

    Напомним, что через год эта сумма будет увеличена до 250 млн евро и останется неизменной в течение трех сезонов, пока будет действовать текущий контракт Неймара.

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