С 1 июля стоимость выкупа Неймара у «Барселоны» увеличилась до 222 млн евро

С 1 июля стоимость выкупа Неймара у «Барселоны» увеличилась с 200 до 222 млн евро. Данное условие было прописано в контракте игрока.

Согласно данной опции, при выплате такой компенсации «Барселона» не может возражать против перехода 25-летнего бразильца в другой клуб.

Напомним, что через год эта сумма будет увеличена до 250 млн евро и останется неизменной в течение трех сезонов, пока будет действовать текущий контракт Неймара.