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    «Челси» предложил «Роме» 33-38 млн евро за Рюдигера

    Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Рамон Родригес Мончи Антонио Рюдигер

    «Челси» заинтересован в центральном защитнике «Ромы» Антонио Рюдигере.

    Спортивный директор итальянского клуба Мончи ранее давал понять, что продажа Рюдигера не планируется. Однако переход центрального защитника Костаса Маноласа в «Зенит» сорвался. В связи с этим «Рома» может продать Рюдигера.

    «Челси» уже сделал первое предложение о трансфере игрока сборной Германии. Лондонский клуб готов заплатить за Рюдигера 33 миллиона евро. Еще 5 миллионов «Рома» может впоследствии получить в качестве бонусов.

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