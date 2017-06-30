«Челси» предложил «Роме» 33-38 млн евро за Рюдигера

заинтересован в центральном защитнике «Ромы» Антонио Рюдигере.

Спортивный директор итальянского клуба Мончи ранее давал понять, что продажа Рюдигера не планируется. Однако переход центрального защитника Костаса Маноласа в «Зенит» сорвался. В связи с этим «Рома» может продать Рюдигера.

«Челси» уже сделал первое предложение о трансфере игрока сборной Германии. Лондонский клуб готов заплатить за Рюдигера 33 миллиона евро. Еще 5 миллионов «Рома» может впоследствии получить в качестве бонусов.