Агентство Fever Pitch, запущенное командой Sports.ru, представит российским рекламодателям спонсорские права сборной Португалии

Агентство Fever Pitch представит спонсорские права команд участниц чемпионата мира по футболу 2018 на российском рынке. В частности, Fever Pitch станет локальным представителем по реализации спонсорских прав сборной Португалии. Базовый пакет включает в себя следующие права на рынок России:

– Официальный статус локального партнера (спонсора);

– Эксклюзивность по категории продукта;

– Право использования в рекламе логотипов, эмблем и прочей интеллектуальной собственности;

– Право использования фото команды в рекламных коммуникациях.

Информацию об этом подтвердил коммерческий директор Федерация футбола Португалии Диармуид Кроули.

Напомним, что открытое командой Sports.ru агентство спортивного маркетинга Fever Pitch займётся комплексными решениями в спортивной digital-сфере, social media marketing в области спорта, маркетингом с участием известных спортсменов. В частности, агентство реализует маркетинговые права Федора Смолова и ряда других спортсменов.

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