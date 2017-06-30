Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Агентство Fever Pitch, запущенное командой Sports.ru, представит российским рекламодателям спонсорские права сборной Португалии

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид бизнес Sports.ru

    Агентство Fever Pitch представит спонсорские права команд участниц чемпионата мира по футболу 2018 на российском рынке. В частности, Fever Pitch станет локальным представителем по реализации спонсорских прав сборной Португалии. Базовый пакет включает в себя следующие права на рынок России:

    – Официальный статус локального партнера (спонсора);

    – Эксклюзивность по категории продукта;

    – Право использования в рекламе логотипов, эмблем и прочей интеллектуальной собственности;

    – Право использования фото команды в рекламных коммуникациях.

    Информацию об этом подтвердил коммерческий директор Федерация футбола Португалии Диармуид Кроули.

    Напомним, что открытое командой Sports.ru агентство спортивного маркетинга Fever Pitch займётся комплексными решениями в спортивной digital-сфере, social media marketing в области спорта, маркетингом с участием известных спортсменов. В частности, агентство реализует маркетинговые права Федора Смолова и ряда других спортсменов.

    Подробнее об агентстве читайте на сайте Fever Pitch, подписывайтесь на обновления на его Facebook-странице.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться