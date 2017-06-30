Виталий Мутко: «На ЧМ-2018 рассчитываем принять миллион иностранных болельщиков»
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что на ЧМ-2018 в России ожидается миллион иностранных болельщиков.
«Билетная программа чемпионата мира предполагает около трех миллионов билетов.
Мы рассчитываем принять миллион иностранных болельщиков», – заявил Мутко.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля следующего года на 12 стадионах в 11 городах России.
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