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    Виталий Мутко: «На ЧМ-2018 рассчитываем принять миллион иностранных болельщиков»

    Теги Виталий Мутко болельщики ЧМ-2018

    Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что на ЧМ-2018 в России ожидается миллион иностранных болельщиков. 

    «Билетная программа чемпионата мира предполагает около трех миллионов билетов.

    Мы рассчитываем принять миллион иностранных болельщиков», – заявил Мутко.

    Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля следующего года на 12 стадионах в 11 городах России.

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