Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что на ЧМ-2018 в России ожидается миллион иностранных болельщиков.

«Билетная программа чемпионата мира предполагает около трех миллионов билетов.

Мы рассчитываем принять миллион иностранных болельщиков», – заявил Мутко.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля следующего года на 12 стадионах в 11 городах России.