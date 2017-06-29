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    Сергей Фурсенко: «Зенит» купит минимум двух сильных легионеров»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Роберто Манчини Премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Полоз Александр Ерохин

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал активность клуба в текущее трансферное окно.

    – Ерохин и Полоз пришли в качестве свободных агентов. До этого считалось, что у них контракты с «Ростовом» до 2019 года. В чем секрет?

    – У обоих футболистов в договорах с «Ростовом» был пункт, согласно которому они могли в любой момент по собственному желанию покинуть клуб без какой-либо компенсации.

    – «Зенит» вновь намерен стать базовым клубом сборной?

    – Это не самоцель. Если игроки будут выступать на высоком уровне и показывать качественный футбол, они получат вызов в сборную. Один из наших главных приоритетов – развитие российских игроков. Поэтому мы пригласили Манчини и занимаемся покупкой сильных легионеров, рядом с которыми наши футболисты станут прогрессировать. Слабые иностранцы покинут «Зенит».

    – Сколько сильных иностранцев присоединится к клубу?

    – Минимум два. Предлагаю набраться терпения. Укреплены будут линии, которые сейчас вызывают беспокойство тренерского штаба.

    – Манчини доволен трансферной кампанией?

    – Он в ней участвует, все идет абсолютно по плану, – сказал Фурсенко.

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