Президент Сергей Фурсенко прокомментировал активность клуба в текущее трансферное окно.

– Ерохин и Полоз пришли в качестве свободных агентов. До этого считалось, что у них контракты с «Ростовом» до 2019 года. В чем секрет?

– У обоих футболистов в договорах с «Ростовом» был пункт, согласно которому они могли в любой момент по собственному желанию покинуть клуб без какой-либо компенсации.

– «Зенит» вновь намерен стать базовым клубом сборной?

– Это не самоцель. Если игроки будут выступать на высоком уровне и показывать качественный футбол, они получат вызов в сборную. Один из наших главных приоритетов – развитие российских игроков. Поэтому мы пригласили Манчини и занимаемся покупкой сильных легионеров, рядом с которыми наши футболисты станут прогрессировать. Слабые иностранцы покинут «Зенит».

– Сколько сильных иностранцев присоединится к клубу?

– Минимум два. Предлагаю набраться терпения. Укреплены будут линии, которые сейчас вызывают беспокойство тренерского штаба.

– Манчини доволен трансферной кампанией?

– Он в ней участвует, все идет абсолютно по плану, – сказал Фурсенко.

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