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    Португалия – Чили. Роналду расписался на футболке мальчика, выведшего его на поле

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии сборная Чили фото Кубок конфедераций

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился благородным жестом перед матчем со сборной Чили в полуфинале Кубка конфедераций (0:0, дополнительное время).

    Нападающий расписался на футболке мальчика, который вывел его на поле.

    Ранее, перед матчем с Россией на групповом этапе, Роналду отдал свою тренировочную кофту девочке на инвалидной коляске, с которой он вышел на поле.

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    Фото: твиттер Fox Deportes

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