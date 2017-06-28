Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился благородным жестом перед матчем со сборной Чили в полуфинале Кубка конфедераций (0:0, дополнительное время).

Нападающий расписался на футболке мальчика, который вывел его на поле.

Ранее, перед матчем с Россией на групповом этапе, Роналду отдал свою тренировочную кофту девочке на инвалидной коляске, с которой он вышел на поле.

Фото: твиттер Fox Deportes