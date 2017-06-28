Португалия – Чили. Роналду расписался на футболке мальчика, выведшего его на поле
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился благородным жестом перед матчем со сборной Чили в полуфинале Кубка конфедераций (0:0, дополнительное время).
Нападающий расписался на футболке мальчика, который вывел его на поле.
Ранее, перед матчем с Россией на групповом этапе, Роналду отдал свою тренировочную кофту девочке на инвалидной коляске, с которой он вышел на поле.
Фото: твиттер Fox Deportes
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