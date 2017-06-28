«Краснодар» заплатил «Зальцбургу» 8 млн евро за хавбека Вандерсона
Атакующий полузащитник «Ред Бул Зальцбург» Вандерсон Соуза сегодня присоединится к «Краснодару» на сборе в Австрии.
Трансфер Вандерсона обошелся «Краснодару» в 8 миллионов евро. Годом ранее австрийцы подписали экс-игрока «Хетафе Б» бесплатно.
Ранее 22-летний бразильский хавбек заключил с российским клубом контракт до лета 2022 года.
Изучить подробную статистику Вандерсона Соузы можно здесь.
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