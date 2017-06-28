«Краснодар» заплатил «Зальцбургу» 8 млн евро за хавбека Вандерсона

Атакующий полузащитник «Ред Бул Зальцбург» Вандерсон Соуза сегодня присоединится к на сборе в Австрии.

Трансфер Вандерсона обошелся «Краснодару» в 8 миллионов евро. Годом ранее австрийцы подписали экс-игрока «Хетафе Б» бесплатно.

Ранее 22-летний бразильский хавбек заключил с российским клубом контракт до лета 2022 года.

Изучить подробную статистику Вандерсона Соузы можно здесь.