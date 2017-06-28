Бывший технический директор Майк Ригг высказался о том, что финансовое благополучие английских клубов мешает им растить своих игроков.

«Во многих отношениях траты клубов АПЛ являются непристойными и неконтролируемыми. Только посмотрите, как болельщики наслаждаются тратой миллионов фунтов на футболистов.

Другие клубы любят растить игроков. В Германии, например, делают миллионеров, а мы в Англии покупаем их.

Клубы АПЛ и их академии хорошо работают в плане воспитания игроков, но из-за того, что мы настолько богаты, мы можем купить футболиста за 100 миллионов фунтов.

В какой-то степени лучшее, что может произойти с футболом в этой стране, – в АПЛ закончатся деньги. Тогда мы снова сможем сосредоточиться на развитии игроков и их талантов.

Важно, чтобы у молодых игроков была возможность играть в своих клубах. Когда у нас так много денег, развитию футболистов уделяется меньше внимания», – сказал Ригг.