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    Экс-директор «Манчестер Сити»: «Лучшее, что может произойти с футболом в Англии, – в АПЛ закончатся деньги»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес

    Бывший технический директор «Манчестер Сити» Майк Ригг высказался о том, что финансовое благополучие английских клубов мешает им растить своих игроков.

    «Во многих отношениях траты клубов АПЛ являются непристойными и неконтролируемыми. Только посмотрите, как болельщики наслаждаются тратой миллионов фунтов на футболистов.

    Другие клубы любят растить игроков. В Германии, например, делают миллионеров, а мы в Англии покупаем их.

    Клубы АПЛ и их академии хорошо работают в плане воспитания игроков, но из-за того, что мы настолько богаты, мы можем купить футболиста за 100 миллионов фунтов.

    В какой-то степени лучшее, что может произойти с футболом в этой стране, – в АПЛ закончатся деньги. Тогда мы снова сможем сосредоточиться на развитии игроков и их талантов.

    Важно, чтобы у молодых игроков была возможность играть в своих клубах. Когда у нас так много денег, развитию футболистов уделяется меньше внимания», – сказал Ригг.

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