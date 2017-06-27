Илья Геркус: «Денисов пошел на понижение зарплаты более чем в 2 раза»
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ситуации с полузащитником Игорем Денисовым.
– Поступало ли из «Зенита» предложение по Денисову и что сам игрок думает о своем будущем?
– Игорь считает себя футболистом «Локомотива» и хочет у нас остаться. Предложение из «Зенита» не поступало.
– Всем известна зарплата Игоря в «Динамо» – около 5 миллионов евро. В «Локо» она такая же?
– У нас и близко не было таких денег.
– Он согласился на понижение?
– На существенное. Более чем в два раза, — сказал Геркус.
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