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    Илья Геркус: «Денисов пошел на понижение зарплаты более чем в 2 раза»

    Теги Локомотив Игорь Денисов Премьер-лига Россия Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ситуации с полузащитником Игорем Денисовым.

    – Поступало ли из «Зенита» предложение по Денисову и что сам игрок думает о своем будущем?

    – Игорь считает себя футболистом «Локомотива» и хочет у нас остаться. Предложение из «Зенита» не поступало.

    – Всем известна зарплата Игоря в «Динамо» – около 5 миллионов евро. В «Локо» она такая же?

    – У нас и близко не было таких денег.

    – Он согласился на понижение?

    – На существенное. Более чем в два раза, — сказал Геркус.

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