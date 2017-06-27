Президент ива» Илья Геркус рассказал о ситуации с полузащитником .

– Поступало ли из «Зенита» предложение по Денисову и что сам игрок думает о своем будущем?

– Игорь считает себя футболистом ива» и хочет у нас остаться. Предложение из «Зенита» не поступало.

– Всем известна зарплата Игоря в «Динамо» – около 5 миллионов евро. В «Локо» она такая же?

– У нас и близко не было таких денег.

– Он согласился на понижение?

– На существенное. Более чем в два раза, — сказал Геркус.