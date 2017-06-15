Фурсенко о возможном возвращении Денисова в «Зенит»: «Все возможно в этом мире»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко принял участие в прощании Мигеля Данни с «Зенитом» и прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову.
«Переговоров с Денисовым пока нет. Но все возможно в этом мире.
Богаев, Кузяев и Терентьев – питерские воспитанники, поэтому мы их и вернули», — заявил Фурсенко.
Ранее сообщалось, что Денисов выразил желание вернуться в «Зенит».
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