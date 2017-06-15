Фурсенко о возможном возвращении Денисова в «Зенит»: «Все возможно в этом мире»

Президент Сергей Фурсенко принял участие в прощании Мигеля Данни с и прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Игорю Денисову.

«Переговоров с Денисовым пока нет. Но все возможно в этом мире.

Богаев, Кузяев и Терентьев – питерские воспитанники, поэтому мы их и вернули», — заявил Фурсенко.

Ранее сообщалось, что Денисов выразил желание вернуться в «Зенит».