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    Фурсенко о возможном возвращении Денисова в «Зенит»: «Все возможно в этом мире»

    Теги Локомотив Зенит Игорь Денисов Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко принял участие в прощании Мигеля Данни с «Зенитом» и прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову.

    «Переговоров с Денисовым пока нет. Но все возможно в этом мире.

    Богаев, Кузяев и Терентьев – питерские воспитанники, поэтому мы их и вернули», — заявил Фурсенко.

    Ранее сообщалось, что Денисов выразил желание вернуться в «Зенит».

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