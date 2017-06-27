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    «Спартак» направил запрос по 19-летнему полузащитнику «Васко да Гамы» Дугласу

    Теги Спартак Васко да Гама высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Дуглас Луис

    «Спартак» заинтересовался полузащитником «Васко да Гама» Дугласом Луисом, заявил бразильский журналист Маурисио Сараива в эфире программы Selecao SporTV.

    Московский клуб сделал «Васко» неформальное предложение по трансферу 19-летнего футболиста. Бразильцы ответят на запрос в ближайшие два дня.

    Срок контракта футболиста истекает летом 2021 года, в нем прописана опция выкупа за 30 миллионов долларов.

    Дуглас принял участие в 10 матчах чемпионата Бразилии, единственным из игроков «Васко» отыграв без замен во всех встречах. Подробную статистику можно изучить здесь.

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