«Спартак» направил запрос по 19-летнему полузащитнику «Васко да Гамы» Дугласу

заинтересовался полузащитником «Васко да Гама» Дугласом Луисом, заявил бразильский журналист Маурисио Сараива в эфире программы Selecao SporTV.

Московский клуб сделал неформальное предложение по трансферу 19-летнего футболиста. Бразильцы ответят на запрос в ближайшие два дня.

Срок контракта футболиста истекает летом 2021 года, в нем прописана опция выкупа за 30 миллионов долларов.

Дуглас принял участие в 10 матчах чемпионата Бразилии, единственным из игроков «Васко» отыграв без замен во всех встречах. Подробную статистику можно изучить здесь.