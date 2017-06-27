Полузащитник Йоан Молло рассказал о тренировках под руководством .

«Сборы у Манчини – топ-уровень. Мы много работаем и уже в отличном состоянии. Чувствую, что расту как игрок тактически, физически. Внимание к тактике при Роберто точно больше, чем раньше. У него много важных для футбола маленьких деталей, каждая из которых имеет значение.

Когда Манчини начинает тренировку, он первым же делом объясняет свою идею. Бывает, работаешь много и усердно, но не все понимаешь. А у Манчини во всем есть смысл, он очень прямой человек.

Я не проходил первый сбор при Луческу, поэтому мне трудно их сравнивать. Футболист должен подстраиваться под людей. Иногда тебе что-то не нравится, но приходится с этим смириться. Манчини делает так, Луческу – по-другому, и «по-другому» – не значит «плохо».

Честно, не могу сказать, что не получилось у Луческу, ведь я играл немного. Он говорил, что я вхожу топ-5 лучших футболистов лиги, а после этого не включал меня в заявку на Лигу Европы. Это не грустно, но как-то странно. Тренер пообещал дать мне шанс, но этого толком не произошло.

Я не особенно огорчаюсь: когда дела идут плохо, ты должен всего лишь больше работать, верить в себя и следовать за своей мечтой. Людям плевать на эмоции, они уверены, что за «Зенит» играют сильнейшие. Не играешь ты четыре, пять месяцев, но когда все-таки выйдешь, то должен быть хорош.

Конечно, с Манчини мы способны выиграть чемпионат и Лигу Европы. Какие еще могут быть амбиции у «Зенита»? Мы здесь не для того, чтобы бороться за вторые места. Ничего не достается просто так, но новый тренер точно подскажет нам, что делать», – сказал Молло.