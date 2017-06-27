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    Агент Тельо: «Зенит» интересуется Кристианом, но за игроком охотится еще один российский клуб с великим именем»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Барселона возможные трансферы Кристиан Тельо

    Агент Хосе Мария Оробитг, представляющий интересы игрока «Барселоны» Кристиана Тельо, сообщил об интересе к футболисту со стороны «Зенита» и еще одного российского клуба.

    «Это правда, «Зенит» интересуется Тельо, но за ним охотятся и другие клубы.

    Так что у «Зенита» есть серьезные конкуренты. Это еще один российский клуб, клуб с великим именем. К тому же сейчас важно договориться с «Барселоной», а это всегда очень трудно», – сказал агент.

    Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему испанцу со стороны «Бетиса».

    В прошедшем сезоне Тельо забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач в 36 матчах за «Фиорентину».

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