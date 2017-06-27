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    Шамиль Газизов: «Акинфеев – глыба, но, может, кого-то еще задействовать в контрольных играх?»

    Теги Игорь Акинфеев Премьер-лига Россия сборная России Уфа Шамиль Газизов

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об игре голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

    «Он вратарь серьезного уровня. Однако его сегодня подпирают. Есть и другие голкиперы, которые, наверное, тоже достойны играть в воротах национальной команды. Однако, как я уже сказал, все решает тренерский штаб.

    Игорь большой футболист. Акинфеев – глыба, это даже не обсуждается! Но, может быть, кого-то еще задействовать в контрольных играх?» – сказал Газизов. 

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