Председатель ВФСО Владимир Стржалковский рассказал, на что будут претендовать бело-голубые в новом сезоне после возвращения в РПФЛ.

«Задача не будет сверхамбициозной — нужно оказаться в диапазоне с 8-го по 12-е место в таблице. Это обусловлено рядом факторов. Не надо шагать слишком широко, рискуя порвать штаны и ничего не добиться. Клубу и команде нужно провести определенный подготовительный период, собрать состав. Надо адекватно оценивать, для каких целей у нас сейчас есть возможности, и ставить перед футболистами и тренерским штабом обоснованные задачи.

Мы пока не решили проблему возможности выступления в еврокубках. Мы по-прежнему под санкциями за нарушение норм финансового фэйр-плей. Не решив этот вопрос, биться за место в еврокубках не имеет смысла. Даже если команда через силу этого добьется, то мы все равно получим отказ от УЕФА в выдаче лицензии на выступление в Лиге Европы, что не нужно ни «Динамо», ни России», — сказал Стржалковский.