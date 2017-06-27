Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Оклад Матича в «МЮ» составит свыше 150 тысяч фунтов в неделю

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Неманья Матич

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что в стане манкунианцев 28-летний серб сможет зарабатывать более 150 тысяч фунтов в неделю.

    В течение последних полутора лет «Челси» пытался продлить контракт с Матичем, но сторонам не удалось договориться. В итоге хавбек перейдет в «МЮ», как только лондонцы оформят трансфер полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко

    Ранее стало известно, что переход Матича обойдется «МЮ» в 40 миллионов фунтов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться