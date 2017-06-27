Оклад Матича в «МЮ» составит свыше 150 тысяч фунтов в неделю
Полузащитник «Челси» Неманья Матич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что в стане манкунианцев 28-летний серб сможет зарабатывать более 150 тысяч фунтов в неделю.
В течение последних полутора лет «Челси» пытался продлить контракт с Матичем, но сторонам не удалось договориться. В итоге хавбек перейдет в «МЮ», как только лондонцы оформят трансфер полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко
Ранее стало известно, что переход Матича обойдется «МЮ» в 40 миллионов фунтов.
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