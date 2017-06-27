«Челси» хочет перехватить Маноласа у «Зенита» и предложил «Роме» 40 млн евро

«Челси» поборется с за защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

Английский клуб предложил римлянам 40 млн евро за трансфер футболиста.

Ранее сообщалось, что «Зенит» достиг соглашения с «Ромой» о переходах Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса, в сумме оба футболиста обойдутся «Зениту» в 65 млн евро. Однако, по информации источника, предложение может вновь поставить сделку под вопрос.

Манолас перешел в «Рому» из «Олимпиакоса» летом 2014 года. В составе римского клуба защитник в общей сложности провел 131 матч.