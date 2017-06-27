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    «Челси» хочет перехватить Маноласа у «Зенита» и предложил «Роме» 40 млн евро

    Теги Зенит Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Костас Манолас

    «Челси» поборется с «Зенитом» за защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

    Английский клуб предложил римлянам 40 млн евро за трансфер футболиста.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» достиг соглашения с «Ромой» о переходах Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса, в сумме оба футболиста обойдутся «Зениту» в 65 млн евро. Однако, по информации источника, предложение «Челси» может вновь поставить сделку под вопрос.

    Манолас перешел в «Рому» из «Олимпиакоса» летом 2014 года. В составе римского клуба защитник в общей сложности провел 131 матч.

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