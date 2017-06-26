Заслуженный тренер РФ, замглавы комитета Госдумы по спорту прокомментировал вылет сборной России с Кубка конфедераций.

«Я посмотрел матч с Мексикой – и мне стало искренне жалко сборную России. Ее футболистов и тренерский состав.

У наших игроков мы увидели огромное желание. То самое, которое не всегда присутствовало раньше. Но, увы, одного желания мало – оно не подкреплялось ни индивидуальным мастерством игроков, ни тактической выучкой…

На Кубке конфедераций тренерский штаб дал возможность проявить себя игрокам, которые претендуют на место в национальной сборной и имеют определенные перспективы. В отношении этой команды часто звучали слова: «новая молодая сборная». Что новая – согласен. Но, простите, какая же она молодая?

«Молодому» Васину скоро 29 лет. «Молодому» Самедову вот-вот стукнет 33. Кудряшову и Глушакову – по 30. Жиркову – 33. Акинфееву – 31. И так далее. Из тех, кто регулярно играл, молодыми, с натяжкой, можно назвать Головина и Джикию. Какой средний возраст у нашей «молодой сборной»?!»

На мой взгляд, мы должны вернуться к кандидатурам Березуцких и Игнашевича. Это по-прежнему сильнейшие защитники в стране. Зачем цепляться к их возрасту?

Возьмите оборону сборной Португалии, чемпиона Европы и фаворита Кубка конфедераций. Пепе – 34. Бруну Алвешу – 35. Фонте – 33. Вот и на наших ветеранах рано ставить крест», — сказал Газзаев.