Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Валерий Газзаев: «Какой средний возраст у нашей «молодой сборной»?»

    Теги Валерий Газзаев сборная России Кубок конфедераций

    Заслуженный тренер РФ, замглавы комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев прокомментировал вылет сборной России с Кубка конфедераций.

    «Я посмотрел матч с Мексикой – и мне стало искренне жалко сборную России. Ее футболистов и тренерский состав.

    У наших игроков мы увидели огромное желание. То самое, которое не всегда присутствовало раньше. Но, увы, одного желания мало – оно не подкреплялось ни индивидуальным мастерством игроков, ни тактической выучкой…

    На Кубке конфедераций тренерский штаб дал возможность проявить себя игрокам, которые претендуют на место в национальной сборной и имеют определенные перспективы. В отношении этой команды часто звучали слова: «новая молодая сборная». Что новая – согласен. Но, простите, какая же она молодая?

    «Молодому» Васину скоро 29 лет. «Молодому» Самедову вот-вот стукнет 33. Кудряшову и Глушакову – по 30. Жиркову – 33. Акинфееву – 31. И так далее. Из тех, кто регулярно играл, молодыми, с натяжкой, можно назвать Головина и Джикию. Какой средний возраст у нашей «молодой сборной»?!»

    На мой взгляд, мы должны вернуться к кандидатурам Березуцких и Игнашевича. Это по-прежнему сильнейшие защитники в стране. Зачем цепляться к их возрасту?

    Возьмите оборону сборной Португалии, чемпиона Европы и фаворита Кубка конфедераций. Пепе – 34. Бруну Алвешу – 35. Фонте – 33. Вот и на наших ветеранах рано ставить крест», — сказал Газзаев.

    Опрос

    Что теперь делать с Черчесовым?

    53663 голосa 433
    • Оставить, он выжал максимум
      37%
    • Уволить, он провалился
      63%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться