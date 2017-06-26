Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о том, кто из футболистов сборной России мог бы играть в немецкой бундеслиге.

«Я вижу девять хороших игроков. Фамилии не буду называть. Голкипер — хотя он и допускал ошибки, конечно – он очень хорошо играет, на очень высоком уровне. Я его давно уважаю.

Я, конечно, не знаю их достаточно хорошо. Но это молодая команда, она очень талантливая», — сказал Лев.

Йоахим Лев: «Черчесов коренным образом изменил сборную России. Он замечательно работает»