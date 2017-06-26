Йоахим Лев: «Я вижу девять хороших игроков сборной России»
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о том, кто из футболистов сборной России мог бы играть в немецкой бундеслиге.
«Я вижу девять хороших игроков. Фамилии не буду называть. Голкипер — хотя он и допускал ошибки, конечно – он очень хорошо играет, на очень высоком уровне. Я его давно уважаю.
Я, конечно, не знаю их достаточно хорошо. Но это молодая команда, она очень талантливая», — сказал Лев.
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