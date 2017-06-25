Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о видео, на котором нападающие Александр Кокорин и Артем Дзюба прикладывают ладонь к лицу, предположительно высмеивая тренера сборной .

«Все были молодыми и совершали глупые поступки, но поведение Кокорина и Дзюбы переходит все границы. В тот момент, когда мы все разочарованы выступлением сборной на Кубке конфедераций, они открыто смеются над тренером и партнерами.

Какими бы ни были их отношения с Черчесовым, это недопустимо. Считаю, их нужно держать подальше от национальной команды, чтобы не портить атмосферу в сборной», – сказал Нигматуллин.

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