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    Руслан Нигматуллин: «Поведение Кокорина и Дзюбы переходит все границы. Их нужно держать подальше от сборной»

    Теги Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России Руслан Нигматуллин видео Александр Кокорин

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о видео, на котором нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба прикладывают ладонь к лицу, предположительно высмеивая тренера сборной Станислава Черчесова.

    «Все были молодыми и совершали глупые поступки, но поведение Кокорина и Дзюбы переходит все границы. В тот момент, когда мы все разочарованы выступлением сборной на Кубке конфедераций, они открыто смеются над тренером и партнерами.

    Какими бы ни были их отношения с Черчесовым, это недопустимо. Считаю, их нужно держать подальше от национальной команды, чтобы не портить атмосферу в сборной», – сказал Нигматуллин.

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    • Кокорин и Дзюба устроили клоунаду
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