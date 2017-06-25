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    КК-2017. Самедов, Головин и Васин обратились к болельщикам сборной России

    Теги Виктор Васин Александр Самедов сборная России Кубок конфедераций Александр Головин

    Игроки сборной России Александр Самедов, Александр Головин и Виктор Васин после поражения от Мексики (1:2) и вылета из Кубка конфедераций поблагодарили болельщиков за поддержку.

    «Хочу поблагодарить болельщиков за огромную поддержку. Она нам очень помогала на протяжении всего турнира. Спасибо вам большое», — сказал Самедов.

    «Вы очень хорошо нас поддерживали, и мы будем стараться больше вас не подводить», — заверил Головин.

    «Вы гнали нас вперед в каждом матче. Вы — лучшие», — сказал Васин.

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