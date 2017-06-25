Игроки сборной России Александр Самедов, и Виктор Васин после поражения от Мексики (1:2) и вылета из Кубка конфедераций поблагодарили болельщиков за поддержку.

«Хочу поблагодарить болельщиков за огромную поддержку. Она нам очень помогала на протяжении всего турнира. Спасибо вам большое», — сказал Самедов.

«Вы очень хорошо нас поддерживали, и мы будем стараться больше вас не подводить», — заверил Головин.

«Вы гнали нас вперед в каждом матче. Вы — лучшие», — сказал Васин.