КК-2017. Самедов, Головин и Васин обратились к болельщикам сборной России
Игроки сборной России Александр Самедов, Александр Головин и Виктор Васин после поражения от Мексики (1:2) и вылета из Кубка конфедераций поблагодарили болельщиков за поддержку.
«Хочу поблагодарить болельщиков за огромную поддержку. Она нам очень помогала на протяжении всего турнира. Спасибо вам большое», — сказал Самедов.
«Вы очень хорошо нас поддерживали, и мы будем стараться больше вас не подводить», — заверил Головин.
«Вы гнали нас вперед в каждом матче. Вы — лучшие», — сказал Васин.
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