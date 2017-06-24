Федор Смолов: «На мне был пенальти 100 процентов – я не симулирую»
Форвард сборной России Федор Смолов заявил, что судья должен был назначить пенальти в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2).
«На мне был пенальти 100 процентов. Арбитры не стали бы смотреть повтор, если бы там не было фола.
Там было нарушение правил. Меня толкнули в спину и ударили по опорной ноге. Я уже собирался бить. Я не симулирую», – сказал Смолов.
В качестве главного арбитра матч обслуживал Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии. За разбор видеоповторов отвечали Равшан Ирматов (Узбекистан), Реза Сохандан (Иран) и Джейр Марруфо (США).
Судьи не назначили пенальти, посмотрев видео после падения Смолова
Опрос
Что теперь делать с Черчесовым?
- Оставить, он выжал максимум34%
- Уволить, он провалился66%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.