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    Федор Смолов: «На мне был пенальти 100 процентов – я не симулирую»

    Теги Федор Смолов сборная России судьи сборная Мексики Кубок конфедераций Равшан Ирматов Джейр Марруфо видеоповторы Реза Эбраим Сохандан

    Форвард сборной России Федор Смолов заявил, что судья должен был назначить пенальти в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2).

    «На мне был пенальти 100 процентов. Арбитры не стали бы смотреть повтор, если бы там не было фола.

    Там было нарушение правил. Меня толкнули в спину и ударили по опорной ноге. Я уже собирался бить. Я не симулирую», – сказал Смолов.

    В качестве главного арбитра матч обслуживал Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии. За разбор видеоповторов отвечали Равшан Ирматов (Узбекистан), Реза Сохандан (Иран) и Джейр Марруфо (США).

    Судьи не назначили пенальти, посмотрев видео после падения Смолова

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