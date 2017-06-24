Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча Кубка конфедерации с Новой Зеландией (4:0).

– Хороший матч! Я помог команде, забил первый гол, кроме пенальти у меня были и другие голевые моменты. Сегодня нам было важно победить. Хотели решить все в первом тайме. Так и вышло: забили два гола.

Кстати, поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать. Мы сделали все, что могли и вышли в полуфинал.

– Чего ждете от полуфинала?

– Мы знаем, что у нас в любом случае будет сложный соперник. И Чили, и Германия – сильные сборные. Однако и мы очень сильны. Верим в себя, верим в то, что победим, – сказал футболист.