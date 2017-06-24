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    Криштиану Роналду: «На питерском стадионе не очень хороший газон»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии сборная Новой Зеландии Крестовский Кубок конфедераций

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча Кубка конфедерации с Новой Зеландией (4:0).

    – Хороший матч! Я помог команде, забил первый гол, кроме пенальти у меня были и другие голевые моменты. Сегодня нам было важно победить. Хотели решить все в первом тайме. Так и вышло: забили два гола.

    Кстати, поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать. Мы сделали все, что могли и вышли в полуфинал.

    – Чего ждете от полуфинала?

    – Мы знаем, что у нас в любом случае будет сложный соперник. И Чили, и Германия – сильные сборные. Однако и мы очень сильны. Верим в себя, верим в то, что победим, – сказал футболист.

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