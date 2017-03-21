Вице-премьер Виталий Мутко проинспектировал стадион «Авангард» в Домодедове, который станет одной из баз для команд-участниц .

«Московская область имеет огромное значение в подготовке к ЧМ-2018. 17 тренировочных баз и центров для проживания будет здесь, это больше половины. Могу сказать, что все базы будут востребованы, нужно подготовить все условия для команд.

Посмотрели один из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализовано. Областью проделана большая работа. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее.

Главный вопрос – подготовка газонов, потому что приедут команды, а какой-нибудь Роналду со 100 миллионами подписчиков в инстаграме будет говорить, что что-то не то, а нам потом оправдываться.

Доклад Московской области удовлетворил. Регион серьезно подходит к делу, на большинстве объектов идет работа, тревог нет. Хочу поблагодарить команду за профессиональное отношение. Проект огромный, отставания могут быть, но они не критические. Уверен, все будет на высоком уровне», – сказал чиновник.