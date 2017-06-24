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    Александр Самедов: «Когда получаешь такие голы – что первый, что второй…»

    Теги Игорь Акинфеев Юрий Жирков Александр Самедов сборная России сборная Мексики Кубок конфедераций

    Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о матче Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).

    – Мы хотели пройти дальше. Но не получилось. Сегодня, в принципе, игра, как мне казалось, получалась. Но чего-то опять не хватило. Сейчас сложно сказать, чего именно.

    – Насколько тяжело было собраться после второго пропущенного гола и красной карточки Жиркова?

    – Чувствовали, что надо постараться что-то сделать. Понятно, когда получаешь такие голы – что первый, что второй…

    – Итог справедлив, как считаете?

    – Мне казалось, что мы сегодня заслуживали большего, – ответил Самедов в эфире «Матч ТВ».

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