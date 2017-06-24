Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о матче Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).

– Мы хотели пройти дальше. Но не получилось. Сегодня, в принципе, игра, как мне казалось, получалась. Но чего-то опять не хватило. Сейчас сложно сказать, чего именно.

– Насколько тяжело было собраться после второго пропущенного гола и красной карточки Жиркова?

– Чувствовали, что надо постараться что-то сделать. Понятно, когда получаешь такие голы – что первый, что второй…

– Итог справедлив, как считаете?

– Мне казалось, что мы сегодня заслуживали большего, – ответил Самедов в эфире «Матч ТВ».

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