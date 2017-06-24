Главный редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» высказался по поводу своих слов о понимании футбола главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Для всех, кто перепечатал и прочел мою вчерашнюю цитату из программы «Тотальный разбор», поясню: мне был задан конкретный вопрос про 1992 год.

Я ответил, что для меня загадка – как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничье понимание игры я под сомнение не ставил», – сказал Карпин.

Валерий Карпин: «Черчесов находился в воротах – какое там понимание футбола?»