Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Валерий Карпин: «Я не ставил под вопрос понимание футбола Черчесова»

    Теги Станислав Черчесов сборная России Валерий Карпин

    Главный редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался по поводу своих слов о понимании футбола главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «Для всех, кто перепечатал и прочел мою вчерашнюю цитату из программы «Тотальный разбор», поясню: мне был задан конкретный вопрос про 1992 год.

    Я ответил, что для меня загадка – как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничье понимание игры я под сомнение не ставил», – сказал Карпин.

    Валерий Карпин: «Черчесов находился в воротах – какое там понимание футбола?»

    Опрос

    Россия выйдет из группы?

    61777 голосов 98
    • Да
      25%
    • Нет
      75%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться