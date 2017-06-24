Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.

«Это эгоистично, но мне бы хотелось, чтобы Россия не вышла из группы. Тогда мои игроки быстрее бы вернулись в команду. Я являюсь частью клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит.

В сборной России всегда присутствует энтузиазм. Они постараются хорошо сыграть.

Кроме того, хорошо идет подготовка к чемпионату мира. Построено много красивых и нужных зданий, улучшается инфраструктура в городе. Те, кто придут на стадионы, могут быть уверены, что они в безопасности», – цитирует Карреру La Gazzetta Dello Sport.

Сегодня сборная России продет последний матч группового этапа на Кубке конфедераций против Мексики. От его результатов зависит выход сборной из группы.