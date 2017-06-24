Массимо Каррера: «Это эгоистично, но мне бы хотелось, чтобы сборная России не вышла из группы»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.
«Это эгоистично, но мне бы хотелось, чтобы Россия не вышла из группы. Тогда мои игроки быстрее бы вернулись в команду. Я являюсь частью клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит.
В сборной России всегда присутствует энтузиазм. Они постараются хорошо сыграть.
Кроме того, хорошо идет подготовка к чемпионату мира. Построено много красивых и нужных зданий, улучшается инфраструктура в городе. Те, кто придут на стадионы, могут быть уверены, что они в безопасности», – цитирует Карреру La Gazzetta Dello Sport.
Сегодня сборная России продет последний матч группового этапа на Кубке конфедераций против Мексики. От его результатов зависит выход сборной из группы.
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