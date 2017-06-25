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    «Бавария» готова предложить «Атлетико» 50 млн евро за Карраско

    Теги Бавария бундеслига Германия Атлетико примера Испания возможные трансферы Янник Феррейра Карраско

    «Бавария» планирует купить полузащитника «Атлетико» Янника Карраско.

    Сообщается, что мюнхенцы согласны заплатить за 23-летнего бельгийца 50 миллионов евро.

    «Бавария» переключилась на Карраско после того, как утратила интерес к хавбеку «Арсенала» Алексису Санчесу, который, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити».

    Однако переход Карраско осложняется тем, что на «Атлетико» наложен трансферный запрет — мадридцы летом не смогут заменить хавбека другим игроком.

    В 35 матчах прошлого чемпионата Испании Карраско забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

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