Goal.com: «Зенит» выиграл борьбу за Дриусси, но трансфер под угрозой срыва из-за допинга
Трансфер нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси в «Зенит» под угрозой срыва.
Сообщается, что петербургский клуб обошел «Интер» в борьбе за 21-летнего форварда, но переход может не состояться из-за разразившегося в Аргентине допингового скандала.
Сегодня появилась информация, что допинг-тесты Дриусси и еще 6 футболистов аргентинского «Ривер Плейт» дали положительный результат.
Ранее стало известно, что «Зенит» готов заплатить за молодого форварда 20 миллионов евро.
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