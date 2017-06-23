Трансфер нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси в под угрозой срыва.

Сообщается, что петербургский клуб обошел «Интер» в борьбе за 21-летнего форварда, но переход может не состояться из-за разразившегося в Аргентине допингового скандала.

Сегодня появилась информация, что допинг-тесты Дриусси и еще 6 футболистов аргентинского «Ривер Плейт» дали положительный результат.

Ранее стало известно, что «Зенит» готов заплатить за молодого форварда 20 миллионов евро.