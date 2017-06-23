Геннадий Орлов о переходе Полоза в «Зенит»: «Кокорин абсолютно не хуже. Я в него до сих пор верю»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном трансфере форварда «Ростова» Дмитрия Полоза в .

«Думаю, что он нам не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже. Я в Сашу до сих пор верю. И все тренеры, с которыми общаюсь, считают, что Кокорин очень способный. Просто ему поменяли вектор и сделали обслуживающим игроком, а ему надо быть забивным.

Кокорин и Шатов были в сборной, и кто сейчас лучше них играет?» — сказал Орлов.