«Ювентус» хочет арендовать Саншеша у «Баварии» на 2 года
«Ювентус» заинтересовался еще одним полузащитником «Баварии».
Сообщается, что вслед за Дугласом Костой, переговоры по трансферу которого продолжаются, туринцы захотели арендовать Ренату Саншеша на два года с опцией выкупа.
Сделка может быть совершена по той же схеме, когда в 2015 году «Бавария» арендовала у «Ювентуса» Кингсли Комана на два сезона за 7 миллионов евро, а потом выкупила его за 21 миллион.
Ранее стало известно, что Саншешом также интересуется «Барселона». «Бавария» рассчитывает выручить от трансфера 19-летнего португальца 35 миллионов евро.
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