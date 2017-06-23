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    «Ювентус» хочет арендовать Саншеша у «Баварии» на 2 года

    Теги Бавария Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Ренату Саншеш

    «Ювентус» заинтересовался еще одним полузащитником «Баварии».

    Сообщается, что вслед за Дугласом Костой, переговоры по трансферу которого продолжаются, туринцы захотели арендовать Ренату Саншеша на два года с опцией выкупа.

    Сделка может быть совершена по той же схеме, когда в 2015 году «Бавария» арендовала у «Ювентуса» Кингсли Комана на два сезона за 7 миллионов евро, а потом выкупила его за 21 миллион.

    Ранее стало известно, что Саншешом также интересуется «Барселона». «Бавария» рассчитывает выручить от трансфера 19-летнего португальца 35 миллионов евро.

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