«Ювентус» хочет арендовать Саншеша у «Баварии» на 2 года

заинтересовался еще одним полузащитником «Баварии».

Сообщается, что вслед за Дугласом Костой, переговоры по трансферу которого продолжаются, туринцы захотели арендовать на два года с опцией выкупа.

Сделка может быть совершена по той же схеме, когда в 2015 году арендовала у «Ювентуса» Кингсли Комана на два сезона за 7 миллионов евро, а потом выкупила его за 21 миллион.

Ранее стало известно, что Саншешом также интересуется «Барселона». «Бавария» рассчитывает выручить от трансфера 19-летнего португальца 35 миллионов евро.