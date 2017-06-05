«Бавария» готова продать Дугласа Косту и Саншеша за 75 млн евро
Полузащитники «Баварии» Дуглас Коста и Ренату Саншеш этим летом могут сменить клуб.
Сообщается, что мюнхенцы согласны расстаться с Костой за 40 миллионов евро. 26-летним бразильцем интересуются «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
От продажи Саншеша «Бавария» не прочь выручить 35 миллионов. Среди потенциальных претендентов на 19-летнего португальца – «Интер», «Ювентус», «МЮ», «Монако» и «Марсель». Возможен переход на правах аренды.
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