«Бавария» готова продать Дугласа Косту и Саншеша за 75 млн евро

Полузащитники «Баварии» Дуглас Коста и этим летом могут сменить клуб.

Сообщается, что мюнхенцы согласны расстаться с Костой за 40 миллионов евро. 26-летним бразильцем интересуются «Ювентус», «Манчестер Сити», и «ПСЖ».

От продажи Саншеша «Бавария» не прочь выручить 35 миллионов. Среди потенциальных претендентов на 19-летнего португальца – «Интер», , «МЮ», «Монако» и «Марсель». Возможен переход на правах аренды.