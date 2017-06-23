Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЦСКА хочет вернуть Мусу

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Ахмед Муса

    Форвард «Лестера» Ахмед Муса попал в сферу интересов ЦСКА.

    Сообщается, что армейцы изучают возможность возвращения 24-летнего нигерийца.

    «Лестер» готов продать Мусу, который в 21 матче минувшего чемпионата Англии забил 2 гола и при этом лишь 7 раз выходил в стартовом составе.

    Ранее стало известно об интересе к Мусе со стороны «Фенербахче».

    В июле 2016 года Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» за 16 миллионов фунтов.

    Муса не против вернуться в Россию, зимой им интересовался «Спартак»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться