ЦСКА хочет вернуть Мусу

Форвард «Лестера» Ахмед Муса попал в сферу интересов .

Сообщается, что армейцы изучают возможность возвращения 24-летнего нигерийца.

готов продать Мусу, который в 21 матче минувшего чемпионата Англии забил 2 гола и при этом лишь 7 раз выходил в стартовом составе.

Ранее стало известно об интересе к Мусе со стороны «Фенербахче».

В июле 2016 года Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» за 16 миллионов фунтов.

Муса не против вернуться в Россию, зимой им интересовался «Спартак»