Матч КК-2017 Мексика – Россия рассудит арбитр из Саудовской Аравии
ФИФА назвала арбитров, которые обслужат матчи 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций в группе A.
На игру России и Мексики в Казани назначены судьи из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль-Мирдаси.
Встречу Португалии и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге рассудит арбитр из США Марк Гейгер.
Оба матча пройдут 24 июня. Начало – в 18.00 по московскому времени.
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