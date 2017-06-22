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    Матч КК-2017 Мексика – Россия рассудит арбитр из Саудовской Аравии

    Теги сборная Португалии сборная России судьи сборная Мексики сборная Новой Зеландии Кубок конфедераций Марк Гейгер

    ФИФА назвала арбитров, которые обслужат матчи 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций в группе A.

    На игру России и Мексики в Казани назначены судьи из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль-Мирдаси.

    Встречу Португалии и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге рассудит арбитр из США Марк Гейгер.

    Оба матча пройдут 24 июня. Начало – в 18.00 по московскому времени.

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