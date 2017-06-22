Матч КК-2017 Мексика – Россия рассудит арбитр из Саудовской Аравии

ФИФА назвала арбитров, которые обслужат матчи 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций в группе A.

На игру России и Мексики в Казани назначены судьи из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль-Мирдаси.

Встречу Португалии и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге рассудит арбитр из США Марк Гейгер.

Оба матча пройдут 24 июня. Начало – в 18.00 по московскому времени.

Голы Португалии и Чили отменили после видеоповтора. Это новая эра футбола

Видеоповторы – это прекрасно. Как они работают?