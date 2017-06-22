«Сочи» объявил о «перерыве на год», клубу негде проводить домашние матчи

ФК «Сочи» выступил с официальным заявлением после слухов о расформировании команды.

«Руководство и тренерский штаб приносят свои извинения болельщикам клуба за то, что клуб не смог оправдать ваши ожидания и наши надежды по выходу в ФНЛ.

В настоящее время мы разрабатываем стратегию развития команды. Это не значит, что клуб перестанет существовать. Мы видим ошибки в управлении клубом, в составе игроков, поэтому нам нужна более совершенная команда.

Мы делаем перерыв на год, так как хотим показать в дальнейшем более профессиональный футбол. Домашняя арена клуба закрывается на реконструкцию: команде физически негде тренироваться и проводить домашние матчи.

Болельщикам будет что посмотреть в ходе игр ЧМ-2018. Нам нужен этот год, чтобы после проведения турнира сформировать новую команду», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Сочи» был создан в 2013 году. На сезон-2015/16 клуб не заявился из-за финансовых проблем. В сезоне-2016/17 команда вновь вернулась в профессиональный футбол и заняла седьмое место в зоне «Юг» первенства ПФЛ.

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