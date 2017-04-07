Матч 24-го тура зоны «Юг» между «Сочи» и пройдет на обновленном стадионе «Фишт».

«Первый тестовый матч на «Фиште» в рамках подготовки к Кубку Конфедераций пройдет 23 апреля, «Сочи» сыграет с волгоградским . Уже 2 мая на стадионе состоится финал Кубка России, а 7 мая «Сочи» примет «СКА-Ростов», – рассказал руководитель оргкомитета «Россия-2018» Антон Лисин.

Матч пройдет 23 апреля. Эта игра станет второй на «Фиште» после товарищеской встречи 28 марта, когда сборная России сыграла с командой Бельгии (3:3).

Средняя посещаемость «Сочи» после 11 проведенных дома игр – примерно 477 человек. Стадион «Фишт» вмещает 47659 человек.