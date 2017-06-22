Форвард «Барселоны» летом 2016 года планировал перейти в «Манчестер Сити», который возглавляет бывший главный тренер каталонцев Хосеп Гвардиола.

По информации El Mundo Deportivo, игрок сообщил о своем намерении руководству каталонского клуба на той же неделе, когда объявил о приостановлении карьеры в сборной Аргентины (позже Месси возобновил выступления за национальную команду). На решение нападающего могли повлиять и обвинения в неуплате налогов.

«Сити» готов был заплатить за Месси 150 миллионов евро (отступные за форварда – 250 миллионов), но в итоге удалось уговорить своего партнера по атаке остаться в «Барселоне».