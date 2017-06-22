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    El Mundo Deportivo: Месси прошлым летом собирался перейти в «Манчестер Сити»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси примера Испания возможные трансферы Луис Суарес

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси летом 2016 года планировал перейти в «Манчестер Сити», который возглавляет бывший главный тренер каталонцев Хосеп Гвардиола.

    По информации El Mundo Deportivo, игрок сообщил о своем намерении руководству каталонского клуба на той же неделе, когда объявил о приостановлении карьеры в сборной Аргентины (позже Месси возобновил выступления за национальную команду). На решение нападающего могли повлиять и обвинения в неуплате налогов.

    «Сити» готов был заплатить за Месси 150 миллионов евро (отступные за форварда – 250 миллионов), но в итоге Луису Суаресу удалось уговорить своего партнера по атаке остаться в «Барселоне».

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