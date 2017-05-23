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    Французская полиция провела обыски в офисе «ПСЖ» и домах Ди Марии и Пасторе

    Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Анхель Ди Мария Хавьер Пасторе

    Французская полиция сегодня утром провела обыски в офисе «ПСЖ», а также в домах футболистов Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе.

    Расследование ведется в рамках проверки по делам о возможном уклонении от налогов игроков. Сообщается, что к обоим аргентинцам сотрудники полиции заявились в 6 часов утра.

    Ранее Football Leaks обнародовал информацию, согласно которой Ди Мария и Пасторе укрываются от уплаты налогов от доходов от имиджевых прав, используя подставные компании в других странах.

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