Французская полиция провела обыски в офисе «ПСЖ» и домах Ди Марии и Пасторе
Французская полиция сегодня утром провела обыски в офисе «ПСЖ», а также в домах футболистов Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе.
Расследование ведется в рамках проверки по делам о возможном уклонении от налогов игроков. Сообщается, что к обоим аргентинцам сотрудники полиции заявились в 6 часов утра.
Ранее Football Leaks обнародовал информацию, согласно которой Ди Мария и Пасторе укрываются от уплаты налогов от доходов от имиджевых прав, используя подставные компании в других странах.
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