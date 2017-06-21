Россия – Португалия. Головин, Смолов и Роналду выйдут с первых минут
Сборная Россия сыграет второй матч Кубка конфедераций-2017 против сборной Португалии на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 18.00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 21 июня, 18.00, «Открытие Арена»
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Россия –
Акинфеев, Шишкин, Джикия, Васин, Комбаров, Глушаков, Самедов, Головин, Жирков, Кудряшов, Смолов.
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Португалия –
Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Алвеш, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Адриен Силва, Андре Гомеш, Роналду, Андре Силва.
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