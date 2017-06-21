Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Россия – Португалия. Головин, Смолов и Роналду выйдут с первых минут

    Теги сборная Португалии сборная России Кубок конфедераций

    Сборная Россия сыграет второй матч Кубка конфедераций-2017 против сборной Португалии на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 18.00 по московскому времени.

    Россия – Португалия
    Дата проведения
    21 июня, 18.00, «Открытие Арена»
    Онлайн матча
    РоссияАкинфеев, Шишкин, Джикия, Васин, Комбаров, Глушаков, Самедов, Головин, Жирков, Кудряшов, Смолов.
    ПортугалияРуй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Алвеш, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Адриен Силва, Андре Гомеш, Роналду, Андре Силва.

    Календарь КК-2017

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться