Сборная Россия сыграет второй матч Кубка конфедераций-2017 против сборной Португалии на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 18.00 по московскому времени.

Календарь КК-2017