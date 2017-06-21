Сборная Россия одержит победу над Португалией сегодня? Следите за матчем года в специальном приложении для Android и iPhone

Уже сегодня в Москве сборная Россия сыграет свой второй матч на Кубке конфедераций – против сборной Португалии.

Сумеют ли Васин, Глушаков и Джикия что-то противопоставить Криштиану Роналду? Лучший способ следить за матчем даже без телевизора – приложение «Сборная Россия» для мобильных устройств!

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С приложением «Сборная России» вы сможете:

– Читать все самые свежие новости и материалы о нашей сборной.

– Получать уведомления о голах, карточках, начале и конце матча.

– Голосовать за исход матча, лучших и худших игроков.

– Смотреть видео голов прямо в текстовых трансляциях матчей.

– Писать и читать статусы редакторов и пользователей про сборную России по футболу.

– Общаться в чате с другими болельщиками нашей команды.

– Получить доступ к огромному статистическому архиву про сборную России и ее игроков.

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Кроме того, чтобы внимательно следить за всем турниром, вы можете установить отдельное приложение «Кубок конфедераций»!