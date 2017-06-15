Уже через несколько дней в России стартует Кубка конфедераций-2017! В субботу команда России сыграет против сборной Новой Зеландии, в воскресенье сыграют Португалия – Мексика и Камерун – Чили.

Детальный календарь всех матчей турнира, статистика матчей, составы сборных-участниц, обсуждение игр, – все это вы найдете в специальном турниром приложении «Кубок конфедераций».

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