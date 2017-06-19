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    Мино Райола: «У Доннаруммы еще в 14 лет были предложения от «Юве» и «Реала». Если бы он хотел уйти, то сделал бы это раньше»

    Теги Милан Ювентус Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма

    Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что не вел переговоров о переходе игрока в другой клуб.

    Ранее голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом» и через год может стать свободным агентом.

    «Я не вел переговоров ни с одним из больших клубов, ни с кем соглашений мы не заключали. В 14-летнем возрасте у него уже были предложения от «Ювентуса», «Реала» и других топ-клубов, так что если бы он хотел уйти, то сделал бы это раньше. Я вас уверяю: быстро оформить трансфер не получится.

    Я уже обещал, что Доннарумма не уйдет свободным агентом, поэтому спешить с новым контрактом не нужно было. Я хотел, чтобы мы пришли к этому постепенно. Но нас заставили принять решение, к которому мы были не готовы, поэтому от продления контракта отказались.

    У меня совсем не клеятся отношения с Мирабелли (спортивный директор «Милана» — прим. Sports.ru). Мы с ним абсолютно разные величины. То, что он делает, это близко к травле, если уже не травля. Я не собираюсь мириться с таким поведением и не позволю, чтобы это сошло ему с рук.

    С Фассоне (гендиректор клуба — прим. Sports.ru) у меня нет проблем. Я не собираюсь воевать с «Миланом», но при нынешних обстоятельствах не вижу выхода из ситуации. Они сказали нам определиться к 13 июня – мы определились», — отметил Райола.

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