Мино Райола, агент вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что не вел переговоров о переходе игрока в другой клуб.

Ранее голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом» и через год может стать свободным агентом.

«Я не вел переговоров ни с одним из больших клубов, ни с кем соглашений мы не заключали. В 14-летнем возрасте у него уже были предложения от «Ювентуса», и других топ-клубов, так что если бы он хотел уйти, то сделал бы это раньше. Я вас уверяю: быстро оформить трансфер не получится.

Я уже обещал, что Доннарумма не уйдет свободным агентом, поэтому спешить с новым контрактом не нужно было. Я хотел, чтобы мы пришли к этому постепенно. Но нас заставили принять решение, к которому мы были не готовы, поэтому от продления контракта отказались.

У меня совсем не клеятся отношения с Мирабелли (спортивный директор «Милана» — прим. Sports.ru). Мы с ним абсолютно разные величины. То, что он делает, это близко к травле, если уже не травля. Я не собираюсь мириться с таким поведением и не позволю, чтобы это сошло ему с рук.

С Фассоне (гендиректор клуба — прим. Sports.ru) у меня нет проблем. Я не собираюсь воевать с «Миланом», но при нынешних обстоятельствах не вижу выхода из ситуации. Они сказали нам определиться к 13 июня – мы определились», — отметил Райола.