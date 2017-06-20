Диего Марадона: «Дани Алвес – идиот»
Легендарный футболист Диего Марадона раскритиковал защитника «Ювентуса» Дани Алвеса.
«Дани Алвес — идиот. Это игрок, который касается мяча три-четыре раза и при этом совершает восемь или больше фолов. Алвес выступает на той позиции, на которой в футбол не играют», — сказал Марадона.
Ранее Алвес заявил, что не нужно сравнивать Лионеля Месси с Марадоной, так как действующий игрок «Барселоны» имеет четыре «Золотых мяча». Кроме того, Алвес поставил под сомнение победу сборной Аргентины на ЧМ-1986 из-за того, что Марадона забил один мяч рукой.
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