Легендарный футболист Диего Марадона раскритиковал защитника Дани Алвеса.

«Дани Алвес — идиот. Это игрок, который касается мяча три-четыре раза и при этом совершает восемь или больше фолов. Алвес выступает на той позиции, на которой в футбол не играют», — сказал Марадона.

Ранее Алвес заявил, что не нужно сравнивать с Марадоной, так как действующий игрок «Барселоны» имеет четыре «Золотых мяча». Кроме того, Алвес поставил под сомнение победу сборной Аргентины на ЧМ-1986 из-за того, что Марадона забил один мяч рукой.