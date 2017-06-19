Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о победе над Австралией в матче Кубка конфедераций (3:2).

– Довольны, что получили три очка. В первом тайме показывали неплохие комбинации, много и быстро атаковали. И должны были забивать даже больше, чем два мяча. А вот во второй половине не хватало стабильности. Как-то потеряли нить, запутались. Так что до совершенства нам еще далеко. Работы много. Но в целом я доволен, многое получалось.

– Дракслеру всего 23, а он уже капитан. Он лидер нового поколения немецкой сборной?

– Да, потому что, несмотря на юный возраст, он уже достаточно опытен. Был с нами и в Бразилии, и во Франции. Очень доволен его игрой и прогрессом.

– Лено допускал ошибки...

– Это со всеми бывает. Для меня он по-прежнему сильный вратарь. По сегодняшней игре могу похвалить Горетцку, Брандта.

– Впереди у вас матч с Чили. Чего от него ждете?

– Это одна из сильнейших команд в мире, там собраны шикарные исполнители, в тактическом плане там тоже полный порядок, и нас ждет тяжелейшее испытание. Интересно, как мы проявим себя на ее фоне.

– Что можете сказать по поводу видеоповторов?

– Пока все решения в тех случаях, когда применялось новое правило, были справедливыми. Конечно, это непривычно. Особенно в том смысле, что игра на какое-то время приостанавливается. Но даже если ждать придется пару минут, это оправдано. Главное, чтобы итоговый вердикт был верным, – сказал Лев.

Почему видеоповторы не решают всех проблем