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    Алексей Сорокин: «Продано 65 процентов билетов. Надеемся, что интерес будет повышаться с такой игрой сборной России»

    Теги Лужники сборная России болельщики ЧМ-2018 Алексей Сорокин Кубок конфедераций

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о проведении Кубка конфедераций.

    «Прежде всего, хотел бы поздравить нашу сборную, нашего главного тренера с блестящей победой – это было грандиозно. Надеемся, наша сборная так и будет продолжать.

    В субботу состоялась церемония открытия и первая встреча. Нам предстоит провести еще 15 матчей. Пока все команды, приехавшие на турнир, всем довольны, мы не слышали ни одного негативного отзыва, ни одной жалобы.

    Если говорить о цифрах Кубка конфедераций, это 16 матчей, 8 команд, в которых собраны игроки из 118 клубов, будет задействовано 12 тренировочных площадок, плюс одна база для судей, которые тренируются в Санкт-Петербурге, 20 гостиниц для официальных делегаций, организовано 262 бесплатных поезда, которые перемещают гостей турнира между городами (в том числе даже направление Санкт-Петербург – Сочи), матчи Кубка конфедераций демонстрируют в 183 странах – охват огромный, задействовано 6000 волонтеров.

    Что касается билетов, на настоящий момент продано около 65 процентов, реализация еще идет. Интерес, надеемся, будет повышаться, особенно с такой игрой сборной», — сказал Сорокин.

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