«Реал» может купить Мбаппе и оставить его на следующий сезон в аренде в «Монако»

«Реал» продолжает работу над трансфером нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб готов выкупить игрока, но оставит его в «Монако» на следующий сезон на правах аренды.

Данный шаг позволит Мбаппе иметь регулярную игровую практику и быть на виду у тренерского штаба сборной Франции перед ЧМ-2018.

Кроме «Реала» на 18-летнего француза претендует «Ливерпуль», чьи представители уже связывались с агентом игрока, а также «ПСЖ».