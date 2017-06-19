Джанлуиджи Доннарумма после инцидента с бросанием фальшивых долларов: «Всегда улыбайся»
Вратарь молодежной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма после победы над Данией (2:0) в матче Евро-2017 отреагировал на протест болельщиков, которые во время игры забросали его фальшивыми долларами.
Ранее голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом» и через год может стать свободным агентом.
«Вы видели? Всегда улыбайся», — сказал Доннарумма.
#Donnarumma a fine partita: «Sorriso sempre». #EuroU21 #ItaliaDanimarca #DENITA pic.twitter.com/Za8nwHtx7t— MondoFutbol (@MondoFutbolCom) 18 июня 2017 г.
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