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    Джанлуиджи Доннарумма после инцидента с бросанием фальшивых долларов: «Всегда улыбайся»

    Теги Милан серия А Италия болельщики Джанлуиджи Доннарумма

    Вратарь молодежной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма после победы над Данией (2:0) в матче Евро-2017 отреагировал на протест болельщиков, которые во время игры забросали его фальшивыми долларами.

    Ранее голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом» и через год может стать свободным агентом.

    «Вы видели? Всегда улыбайся», — сказал Доннарумма.

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