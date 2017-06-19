Джанлуиджи Доннарумма после инцидента с бросанием фальшивых долларов: «Всегда улыбайся»

Вратарь молодежной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма после победы над Данией (2:0) в матче Евро-2017 отреагировал на протест болельщиков, которые во время игры забросали его фальшивыми долларами.

Ранее голкипер отказался продлевать контракт с и через год может стать свободным агентом.

«Вы видели? Всегда улыбайся», — сказал Доннарумма.