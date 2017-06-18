Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Криштиану Роналду: «Португалия в порядке. Не стоит бить тревогу»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид сборная Мексики Кубок конфедераций

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча группового этапа Кубка конфедераций со сборной Мексики (2:2).

    «Это не тот результат, которого мы хотели. Мы почти выиграли матч, но пропустили на последней минуте. Это футбол.

    Команда действует хорошо, мы продолжаем верить в себя. Если мы выиграем следующий матч, мы практически в плей-офф.

    Мы в порядке. Не стоит бить тревогу. Теперь мы будем думать о следующей игре», – сказал Роналду журналистам в микст-зоне.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Роналду не явился на пресс-конференцию после игры, поскольку ему потребовалась медицинская помощь

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться