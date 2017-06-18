Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча группового этапа Кубка конфедераций со сборной Мексики (2:2).

«Это не тот результат, которого мы хотели. Мы почти выиграли матч, но пропустили на последней минуте. Это футбол.

Команда действует хорошо, мы продолжаем верить в себя. Если мы выиграем следующий матч, мы практически в плей-офф.

Мы в порядке. Не стоит бить тревогу. Теперь мы будем думать о следующей игре», – сказал Роналду журналистам в микст-зоне.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роналду не явился на пресс-конференцию после игры, поскольку ему потребовалась медицинская помощь